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«Мотольские прысмаки 2019»: вкусный репортаж с праздника
Источник материала: Партизан
В агрогородке Мотоль Ивановского района прошел юбилейный (десятый) кулинарный фестиваль.
Тысячи гостей — приехал даже творческий коллектив из Алжира. Мероприятия проходят весь день и закончатся только к полуночи. БрестСИТИ предлагает посмотреть репортаж с места событий. Соленый огурец с медом никогда не пробовали? На праздник заглянул и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Хотелось попробовать всё!
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В агрогородке Мотоль Ивановского района прошел юбилейный (десятый) кулинарный фестиваль.
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