«Мотольские прысмаки 2019»: вкусный репортаж с праздника

Тысячи гостей — приехал даже творческий коллектив из Алжира. Мероприятия проходят весь день и закончатся только к полуночи. БрестСИТИ предлагает посмотреть репортаж с места событий. Соленый огурец с медом никогда не пробовали? На праздник заглянул и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Хотелось попробовать всё!



