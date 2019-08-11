Пилоты Ryanair будут бастовать в конце августа и начале сентября









Протестные акции устраивает профсоюз BAPLA. Забастовки состоятся 22 — 23 августа (двухдневная) и 2 — 4 сентября (трёхдневная) и коснутся рейсов авиакомпании в/из Великобритании. Протестующие добиваются повышения уровня зарплат, пенсионных гарантий и изменения условий страхования.





При этом в других странах сотрудники Ryanair также готовы бастовать: о забастовке ирландского отделения авиакомпании будет объявлено на днях. К протестным акциям намерены присоединиться и бортпроводники Ryanair в Португалии — здесь забастовка пройдёт в конце августа.