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Пилоты Ryanair будут бастовать в конце августа и начале сентября
Источник материала: Партизан
Как сообщает
Протестные акции устраивает профсоюз BAPLA. Забастовки состоятся 22 — 23 августа (двухдневная) и 2 — 4 сентября (трёхдневная) и коснутся рейсов авиакомпании в/из Великобритании. Протестующие добиваются повышения уровня зарплат, пенсионных гарантий и изменения условий страхования.
При этом в других странах сотрудники Ryanair также готовы бастовать: о забастовке ирландского отделения авиакомпании будет объявлено на днях. К протестным акциям намерены присоединиться и бортпроводники Ryanair в Португалии — здесь забастовка пройдёт в конце августа.
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Как сообщает ВВС, в Великобритании пилоты ирландского лоукостера Ryanair заявили о забастовках, которые намечены на конец августа и начало сентября.
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