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Все, что нас убивает: Смартфоны могут стать опасным «звуковым оружием»

12.08.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалист по кибербезопасности заявляет, что все современные гаджеты – смартфоны, ноутбуки, «умные» колонки и другие устройства хакеры могут превратить в «звуковое оружие».

Как пишет Astera  Специалист изучил некоторые устройства для написания докторской работы, и в ней указал, что во всех устройствах есть уязвимости, которые позволяют хакерам по беспроводной связи подключатся к гаджетам и заставлять их динамики издавать звуки опасные для слуха человека.

В своей работе исследователь описал некоторые виды атак.

Также было указано, что были проведены эксперименты, в одном из которых издаваемый шум смог разрушить сам девайс.

В других случаях звуки дезориентировали людей или издавали очень опасный для слуха уровень шума.

Исследователь уже сотрудничает с производителями, чтобы защитить устройства от подобных взломов.
 
 
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Специалист по кибербезопасности заявляет, что все современные гаджеты – смартфоны, ноутбуки, «умные» колонки и другие устройства хакеры могут превратить в...
 
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