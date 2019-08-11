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Все, что нас убивает: Смартфоны могут стать опасным «звуковым оружием»
Источник материала: Партизан
Специалист по кибербезопасности заявляет, что все современные гаджеты – смартфоны, ноутбуки, «умные» колонки и другие устройства хакеры могут превратить в «звуковое оружие».
Как пишет Astera Специалист изучил некоторые устройства для написания докторской работы, и в ней указал, что во всех устройствах есть уязвимости, которые позволяют хакерам по беспроводной связи подключатся к гаджетам и заставлять их динамики издавать звуки опасные для слуха человека.
В своей работе исследователь описал некоторые виды атак.
Также было указано, что были проведены эксперименты, в одном из которых издаваемый шум смог разрушить сам девайс.
В других случаях звуки дезориентировали людей или издавали очень опасный для слуха уровень шума.
Исследователь уже сотрудничает с производителями, чтобы защитить устройства от подобных взломов.
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Специалист по кибербезопасности заявляет, что все современные гаджеты – смартфоны, ноутбуки, «умные» колонки и другие устройства хакеры могут превратить в...
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