Прогноз по валютам: куда развернулся рубль

Благодаря чему рубль укрепляется





– Прошедшая неделя ознаменовалась достаточно серьезным укреплением белорусского рубля на внутреннем валютном рынке, как и вся первая половина текущего года. Объяснение этому можно найти в статистике, которая была опубликована на этой неделе, и в комментариях Национального банка.





По представленным данным, золотовалютные резервы в Беларуси выросли до исторического максимума – достигли суммы 8,6 млрд долларов в эквиваленте. И, собственно, это позволило Нацбанку на текущей неделе понизить ставку рефинансирования до 9,5% – на 0,5%.





Это было достаточно ожидаемое решение регулятора. И оно было основано на том, что инфляционные показатели находятся в прогнозных значениях – около 5%. Базовая инфляция на уровне чуть больше 4%. Это дает основание Нацбанку полагать, что к концу года показатель по инфляции будет в тех же самых пределах.





Возвращаясь к валютному рынку, показательно, что увеличение золотовалютных резервов произошло за счет достаточно массированной покупки регулятором иностранной валюты на внутреннем рынке. А чистым продавцом вышел последние два месяца именно корпоративный сектор Республики Беларусь, то есть реальные предприятия.









Реальный сектор добывает «живые» рубли





Что же заставляет наши предприятия расставаться с такой желанной и любимой всеми иностранной валютой? Ответ опять же можно найти в цифрах, которые показывает регулятор. Широкая денежная масса в Беларуси растет в рамках прогнозных показателей. Увеличение ШДМ на текущий момент составляет 11,9%. Это размер, который удовлетворяет потребности реального сектора. А все, что им нужно для дальнейшего процветания, они должны зарабатывать сами.





Собственно, это мы и видим. В условиях сжатия ликвидности и предложения ликвидности со стороны Нацбанка, при отсутствии административного кредитования, реальный сектор вынужден добывать, скажем так, живые белорусские деньги именно на внутреннем рынке – продавая валюту, которую предприятия получают в результате своей деятельности.





Это правильные решения и предприятий, и Нацбанка. И это стимулирует дальнейшее развитие реального сектора. То есть, они вынуждены зарабатывать деньги именно реальным трудом. Это стало одной из основных причин укрепления белорусского рубля на внутреннем рынке.





Валютная корзина с начала года усилилась более чем на 2% – на 2,89%.





Соответственно, основные валюты практически тоже снижаются по стоимости к белорусскому рублю.









О российском рубле





Единственным исключением остается российский рубль. Но с начала года его изменение стало меньше 1% - 0,68%.





Здесь сыграло то, что на рынке РФ на прошедшей неделе российский рубль снизился к доллару до 65 рублей. Это произошло из-за введения дополнительных санкций США на позапрошлой неделе. Но по факту эффект от этих санкций был абсорбирован. И, кроме того, доллар какое-то время рос на внешнем рынке. Торговые проблемы между США и Китаем не очень хорошо отразились на валютах всех развивающихся стран.





Существенно выросло в цене золото, но снизились цены на нефть. В частности, цена марки Брент опускалась до 57 долларов за бочку от предыдущих 65 долларов, которые были достаточно длительный промежуток времени. Почти все первое полугодие мировая цена находилась выше 60 долларов за баррель. Такое «редкое» снижение почти на 5%, конечно, негативно сказалось на российском рубле. Но, вероятнее всего, этот эффект был краткосрочным.





И есть большая доля вероятности, что на следующей неделе российский рубль все-таки вернется в район 64,80 - 64,90 за 1 доллар. Причиной тому может стать то, что один из основных участников целевого рынка – Саудовская Аравия – выступила с категорическими заявлениями, что она готова сделать все необходимое для поддержания цен на нефть.





И вторым фактором может служить размещение министерством финансов России в минувшую среду облигаций федерального займа. При предложении в 20 млрд российских рублей спрос оставил более 50 млрд. То есть, инвесторов не отпугивают ни низкие цены на нефть, ни потенциал санкций США. И спрос на российские бумаги растет – соответственно и на российскую валюту.





Как поведут себя инвалюты на этой неделе





Поэтому с большой долей вероятности можно говорить о том, что российский рубль на этой неделе покажет небольшой рост. А вот доллар, возможно, продолжит снижение.





Можно ожидать, что доллар снизится до 2,03- 2,025 белорусского рубля. Евро, возможно, немножечко поднимется – до 2,30, может быть, даже до 2,31-2,32 белорусского рубля. А российский рубль, скорее всего, останется на тех же значениях – в районе 3,11 – 3,13 белорусского рубля за 100 российских.



