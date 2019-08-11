При постановке жилых домов на капремонт в первую очередь будут учитывать год постройки зданий

На протяжении последнего десятилетия применяется такой алгоритм. Доводится задание отремонтировать в городе за год, к примеру, 2,5 % жилфонда. Эта доля разбивается по районам в одинаковых пропорциях, рассказал главный инженер МГЖХ Владимир Лебедь.





— В итоге, скажем, самый молодой Фрунзенский район включает в список на капремонт дома 70-х годов постройки, а, например, Партизанский район — 50-х. Через год-два такая разбежка сохраняется, только один район приходит к ремонту домов 80-х годов, а другой не доходит и до 60-х, — обратил внимание специалист.









Теперь подход изменен: план капремонта на 2020 год формируется с учетом срока эксплуатации зданий в обслуживаемом жилфонде в целом. Поэтому в одном районе могут отремонтировать, например, 40 домов, а в другом — в три раза меньше.





— Безусловно, не отменяется и такой фактор, как техническое состояние конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования. По этим параметрам «старичок» может выглядеть лучше, чем здание, построенное на несколько лет позже. Но разницы в два десятка лет при планировании уже не будет, — подвел итог В. Лебедь.



