Романчук: Беларуси нужно движение умников

пишет экономист Ярослав Романчук. О том, как сделать Беларусь цветущим садом на примере движения братьев Джона и Хэнка Грин,экономист





— Братья Джон и Хэнк Грин инициировали движение Nerdfighteria в 2007 году. За это время появилась многомиллионная субкультура nerd fighters. Это преимущественно он-лайн сообщество, которое борется в интеллектуальной «серостью», посредственностью и негативным восприятии мира.





Девиз борцов с агрессивными антиумниками – don’t forget to be awesome или не забывай быть классным/крутым! Умники против тупости, апатии и фаталистического восприятия мира «весь мир – дерьмо; все вокруг идиоты; нечего рыпаться – мы всё равно умрём».





В 2012-м братья Грин создали фонд сокращения всего плохого в мире (Foundation to Decrease World Suck). Шикарное слово «worldsuck» означает «всё плохое в мире» (антоним – «всё классное в мире»). Этот фонд финансирует много интересных образовательных, благотворительных проектов.





Слово «nerd» означает «ботан» или «умник». Это человек-зубрилка, который сидит за книгами, предпочитает познание развлечениям в шумных, буйных компаниях.









В мире отрицания разума, постправды, засилья информационных фейков, политизации и идеологизации науки и образования умники становятся изгоями. Их клюют и запугивают физически развитые тупицы с куриными мозгами. Их гнобят подростковые стада тусовщиков.





Даже учителя и преподаватели не знают толком, что с ними делать. Часто они их презирают и бояться, потому что они умные, задают неудобные вопросы и требуют знаний, а не праздного времяпровождения в школе/университете.





Из-за разных форм травли умников общество деградирует, а сами умники приобретают целый букет социальных, психологических проблем. Антипросветительское общество вокруг вбивает им в голову разрушающее «Твоё горе – от ума!»





Умников не пропускают во власть. Начальники-«серости» их боятся и сторонятся. Начальники в государственных коммерческих структурах тоже не чтят умников, потому что они их схемы «распил-откат-занос» разгадывают на раз-два.





Беларуси нужно движение умников.





Людей, которые выбирают книгу, а не телевизор, науку, а не мистику, факты, а не мнения, профессионализм, а не лизоблюдство. В свете борьбы с worldsuck нам нужна системная, умная, пассионарная борьба с Belarussuck, со всем плохим в Беларуси. Плохого в нашей стране много, слишком много, чтобы умники со школьной, университетской скамьи пробились в руководство компаний, организаций и структуру власти.





Стены и шлагбаумы, которые «серость» построила в нашей стране, заставляют умников уезжать из страны, уходить в себя, прятать своё «я» в отключающих мозг субстанциях или направлять красоту своего мозга на интеллектуальные «шахматы» – нечто отвлечённое от действительности, не имеющее отношения к гражданской/политической активности.





Беларуси нужно раскрепостить умников. Вернее, сами умники должны себя раскрепостить. Братья Джон и Хэнк Грин в Америке показали, как это можно делать. Nerd fighters – это мы, борцы с Belarussuck.





Это борьба не вилами, топорами, автоматами или ракетами. Это борьба словами, фактами, научными теориями, логикой причинно-следственных связей, а также состраданием, сопереживанием и взаимной поддержкой.









Каждый, кто делает свой вклад против Belarussuck, кто действует под лозунгом «Не забывай быть классным!» – наш человек. Чем больше нас будет, чем чаще и последовательнее мы будет делать Добро и очищать страну от suck (всего плохого), тем выше шансы для Беларуси не потерять тех умников, которые могут превратить нашу страну в цветущий сад. Только им такая задача по плечу.



