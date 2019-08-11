Пакистанский премьер обвинил Индию в намерении провести этнические чистки в Кашмире

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"Комендантский час, подавление протестов и надвигающийся геноцид в точности воплощают в себе идеологию (индийской националистической организации - Прим.) "Раштрия сваямсевак сангх", вдохновленной идеологией нацистов", - написал он на своей странице в Twitter.





"Попытка изменить демографию Кашмира путем этнических чисток. Вопрос вот в чем: мир будет просто смотреть и потворствовать так же, как он сделал это с Гитлером в Мюнхене (в 1938 году - Прим.)?" - отметил премьер.





Имран Хан также выразил опасения, что "идеология индуистского превосходства "Раштрии сваямсевак сангх" в итоге приведет к репрессиям в отношении всей мусульманской общины Индии и к действиям против Пакистана.





В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.





В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной. Также власти Пакистана ранее на этой неделе прекратили железнодорожное и автобусное сообщение с Индией









В свою очередь премьер-министр страны Нарендра Моди заявил в минувший четверг, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".





Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.



