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Тарифы на услуги ЖКХ в текущем году повышаться не будут

12.08.2019 07:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

«В этом году тарифы расти не будут, останутся прежними», - отметил Владимир Кухарев.

 По его словам, в соответствии с поручением главы государства ежегодный рост тарифов на ЖКУ не должен превышать $5 в эквиваленте. В текущем году в качестве эксперимента стоимость услуг повышалась в два этапа.

 

«Анализ показал, что это был удачный эксперимент. Претензий со стороны населения серьезных не было», - сказал вице-премьер.
 
 
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Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
 
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