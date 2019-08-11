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Тарифы на услуги ЖКХ в текущем году повышаться не будут
Источник материала: Партизан
Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала ОНТ,
«В этом году тарифы расти не будут, останутся прежними», - отметил Владимир Кухарев.
«Анализ показал, что это был удачный эксперимент. Претензий со стороны населения серьезных не было», - сказал вице-премьер.
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Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
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