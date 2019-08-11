Тарифы на услуги ЖКХ в текущем году повышаться не будут

«В этом году тарифы расти не будут, останутся прежними», - отметил Владимир Кухарев.

По его словам, в соответствии с поручением главы государства ежегодный рост тарифов на ЖКУ не должен превышать $5 в эквиваленте. В текущем году в качестве эксперимента стоимость услуг повышалась в два этапа.

«Анализ показал, что это был удачный эксперимент. Претензий со стороны населения серьезных не было», - сказал вице-премьер.