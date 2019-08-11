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Алексей Бага: у Зайцева своя правда, у нас своя
Источник материала: Партизан
Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага признался, что с пониманием относится к позиции босса брестского "Динамо" Александра Зайцева, который выступает против переносов матчей чемпионата.
- И снова о переносе игр чемпионата. Недавно босс брестского "Динамо" Александр Зайцев заявил, что все аргументы БАТЭ, кроме коэффициента страны в еврокубках, выглядит как прикрытие своих ошибок — медицинского штаба и скаутской службы. Есть что ответить ему?
- Мнение человека, который защищает и представляет свой клуб. У нас своя правда, у него своя. Мнение уважаемого и успешного человека воспринимаешь как считаешь нужным. Нормальная ситуация, когда руководитель клуба защищает свою ситуацию и свои интересы. Не буду заниматься пикировкой. Мнение взрослого человека.
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Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага признался, что с пониманием относится к позиции босса брестского "Динамо" Александра Зайцева, который выступает...
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