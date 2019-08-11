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На Камчатке около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

12.08.2019 07:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Популярный туристический маршрут на реке Хакыцин временно закрыли в Южно-Камчатском заказнике из-за 70 голодных медведей, проявляющих агрессию, сообщает Кроноцкий заповедник, под управлением которого находится особо охраняемая территория.


Бурый медведь . Архивное фото

"Это (закрытие маршрута – ред.) связано с небезопасной обстановкой, которая сложилась в результате слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей, пишет ria.ru На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут "Загадки Хакыцина", наблюдается крупное скопление голодных хищников", - говорится в сообщении.


В заповеднике отмечают, что обычно в этом районе в конце лета наблюдается массовый нерестовый ход нерки, однако сейчас в нерестилища заходят лишь отдельные лососи. Медведи в ожидании пищи собираются на берегу реки, сейчас там до 70 взрослых особей. Из-за острого дефицита еды между животными часто возникают конфликты. В связи с этим растет риск агрессии медведей и по отношению к человеку. На этой неделе ученые уже столкнулись с проявлением агрессии зверя. На учетном маршруте, совпадающем с туристическим, взрослый самец набросился на трех человек, но в последний момент свернул в сторону.

"Считаем, что в настоящий момент, в условиях повышения уровня стресса животных необходимо приостановить функционирование маршрута до возможного массового захода в реку нерки и насыщения медведей либо до снижения концентрации зверей после их перехода на более благоприятные участки", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергея Колчина.
 
 
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Популярный туристический маршрут на реке Хакыцин временно закрыли в Южно-Камчатском заказнике из-за 70 голодных медведей, проявляющих агрессию, сообщает Кроноцкий...
 
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