На Камчатке около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу





Бурый медведь . Архивное фото





ria.ru На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут "Загадки Хакыцина", наблюдается крупное скопление голодных хищников", - говорится в сообщении. "Это (закрытие маршрута – ред.) связано с небезопасной обстановкой, которая сложилась в результате слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей, пишетНа побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут "Загадки Хакыцина", наблюдается крупное скопление голодных хищников", - говорится в сообщении.









В заповеднике отмечают, что обычно в этом районе в конце лета наблюдается массовый нерестовый ход нерки, однако сейчас в нерестилища заходят лишь отдельные лососи. Медведи в ожидании пищи собираются на берегу реки, сейчас там до 70 взрослых особей. Из-за острого дефицита еды между животными часто возникают конфликты. В связи с этим растет риск агрессии медведей и по отношению к человеку. На этой неделе ученые уже столкнулись с проявлением агрессии зверя. На учетном маршруте, совпадающем с туристическим, взрослый самец набросился на трех человек, но в последний момент свернул в сторону.





"Считаем, что в настоящий момент, в условиях повышения уровня стресса животных необходимо приостановить функционирование маршрута до возможного массового захода в реку нерки и насыщения медведей либо до снижения концентрации зверей после их перехода на более благоприятные участки", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергея Колчина.



