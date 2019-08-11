Британские политики разочаровали королеву





пишет РИА Новости, британская пресса со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщила, что Елизавета II выразила недовольство британскими политиками и их «неспособностью грамотно управлять страной». КакРИА Новости, британская пресса со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщила, что Елизавета II выразила недовольство британскими политиками и их «неспособностью грамотно управлять страной».





Официально 93-летняя королева остается нейтральной, однако своим помощникам она заявила, что разочарована нынешними элитами.





«Ее Величество выразила свое раздражение и разочарование по поводу качеств нашего политического руководства, и это разочарование только нарастает», — сказал один из помощников, пишет Daily Mail.





Королевские помощники были удивлены ее тоном. Они говорят, что королева «действительно встревожена» состоянием британской политики.









Королева Великобритании многие десятки лет не участвовала в реальной политике, выполняя представительские функции. Однако в последние месяцы политики не могут прийти к единому решению по поводу Брексит. Премьер-министр Борис Джонсон настаивает, что 31 октября страна покинет ЕС, невзирая ни на что, без всяких дополнительных соглашений с Брюсселем.





Проевропейские депутаты говорят, что у королевы не будет иного выбора, кроме как уволить Джонсона, если палата общин выскажет ему недоверие, а он откажется уйти добровольно.





И «брекситеры», и их противники угрожают использовать беспрецедентные меры, чтобы добиться своего.





Напомним, в 2016 году большинство британцев на референдуме проголосовало за выход из ЕС.



