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Глава "Беллегпрома" рассказала, какую форму покупает сыну

12.08.2019 07:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Купить полный комплект одежды для школьника в Беларуси можно за 65-160 рублей, убеждена глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина. Своим взглядом на школьную форму она поделилась в эфире телеканала ОНТ.

В том, что ряд белорусских фирм при пошиве школьной формы использует зарубежные ткани, нет ничего плохого, считает глава концерна.

Она поясняет, что шерстяные ткани "Камвольного комбината" чаще используются для одежды более высокого класса.

"Каждая швейная фирма в праве выбирать", - убеждена Лугина.

Рассказывая о собственном опыте сборов ребенка в школу, она отметила, что в подростковом возрасте испробовала разные варианты.

"Были попытки приобретать и пиджаки, и трикотажные жилеты, и жакеты", - рассказала Лугина и признала - пиджаки ее сын в школу практически не надевает.
 
 
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Купить полный комплект одежды для школьника в Беларуси можно за 65-160 рублей, убеждена глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина. Своим взглядом на школьную форму она...
 
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