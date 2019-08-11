Психотерапевт всея страны. В чём секрет феномена Анатолия Кашпировского?

Источник материала: Аргументы и факты

80 лет назад — 11 августа 1939 года — родился Анатолий Кашпировский, знаменитый советский гипнотизёр и психотерапевт. «АиФ» вспоминает о его славной карьере и задаётся вопросом: в чём был секрет успеха этого человека?

Смотрели даже во Вьетнаме

Кашпировский родился в украинском городе Проскурове (ныне Хмельницкий). Был обычным ребенком, поступил в Винницкий медицинский институт, который окончил в 1962 году, после чего пошёл работать в городскую психиатрическую больницу. Карьера оказалась весьма успешной: с 1987 года он был психотерапевтом сборной Советского Союза по тяжёлой атлетике. Обеспечивал психологический настрой наших штангистов. И даже получил звание мастера в этом виде спорта. Затем руководил республиканским Центром психотерапии в Киеве.



Толя Кашпировский с мамой Ядвигой Николаевной, 1942 год. Фото: Public domain

Всесоюзно известным Анатолий Михайлович стал в 1989 году: на волне гласности и перестройки телестудия «Останкино» провела шесть передач под названием «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В общей сложности их посмотрели 300 млн человек. «Лечебные» сеансы показывали даже в дружественном нам Вьетнаме. Позже врач сожалел, что передач было так мало: по его мнению, для успеха и полноценных результатов требовалось 30 программ.

Но и то было неплохо. В ходе телевизионных эфиров от самых различных заболеваний излечилось, как утверждал Кашпировский, около 10 млн человек. Успех был ошеломляющим. За год до этого гипнотизёр провёл два телемоста (Москва — Киев и Тбилиси — Киев), во время которых якобы смог провести дистанционное обезболивание пациентов во время хирургических операций. До сих пор непонятно, что это было: чудо, предварительная договорённость с хирургами (любой здравомыслящий врач, оказавшись в такой ситуации, предпочтёт на всякий случай ввести пациенту хоть какой-то наркоз) или откровенное шарлатанство.



В 1989 году Анатолий Кашпировский провёл несколько сеансов гипноза на советском телевидении. Фото: РИА Новости

Но с того момента Кашпировский становится невероятно популярен, а на украинском телевидении постоянно выходят передачи с его участием.

Таблица Менделеева внутри нас

Гипнотизёра приглашают на встречи в серьёзные международные организации и на научные конференции. Он общается с артистами, маститыми учёными, высокопоставленными военнослужащими и даже главами государств. В 1991 году выступает с докладом в Штаб-квартире ООН. В своей речи он предлагает использовать собственную методику, которая должна помочь людям, пострадавшим от радиоактивного излучения, и больным СПИДом.

Помимо этого, Кашпировский становится депутатом Государственной думы. Баллотируется от ЛДПР. Ходили слухи, что эксцентричное поведение Владимира Жириновского — это результат воздействия на него «всесоюзного психотерапевта», который стал его личным доктором.

Справедливости ради, отметим, что Кашпировский не считал себя целителем, наделённым каким-то сверхценным даром. Он утверждал, что все его воздействия на человека производятся в рамках психотерапии. И что он «активирует внутренние резервы организма, программируя их на самоисцеление». По словам Кашпировского, нужные человеку лекарства уже есть в нём самом: в нашем теле, как он часто повторял, содержится «вся аптека, вся таблица Менделеева». Если каких-то элементов не хватает, то возникают заболевания. Однако, если организм запрограммировать так, чтобы он сам регулировал количество лекарств в теле, все жизненные процессы можно привести в норму.

На многочисленных выступлениях перед жителями Советского Союза Анатолий Михайлович всегда продавал сопутствующую атрибутику: собственные фотографии, кассеты с записью сеансов, специальные соли. Всё это, как он уверял, приводит к терапевтическому эффекту.

В 2006 году в Челябинске вокруг его пакетиков с «магической» солью произошёл скандал. Проверяющие заметили, что на упаковках нет маркировки с наименованием, составом продукции, местом изготовления и условиями хранения. Одно из выступлений Кашпировского было прервано сотрудниками милиции. Гипнотизёр в ответ предупредил, что «необоснованное обвинение и оскорбительное вторжение дилетантов» в его дела может вызвать «деструктивные изменения в организме самих сотрудников милиции и прокуратуры». УВД Челябинска решило дело не возбуждать.



Лечебный сеанс Анатолия Кашпировского. 1989 г. Фото: РИА Новости

Волшебная сила или эффект плацебо?

Сейчас знаменитый советский психотерапевт живёт в США. Иногда приезжает в Россию и Украину, продолжает выступать, хотя стадионы уже не собирает. Но, между прочим, в Америке, Израиле и Германии на его сеансы набиваются полные аудитории. У целителя до сих пор есть преданные поклонники.

Но что думают о феномене Кашпировского серьёзные учёные?

«Эффект Чумака, Лонго, Кашпировского — это абсолютно неизвестная науке и самим целителям почти волшебная лечебная сила. Но вера в чудодейственные возможности кончается для больных печально. Болезнь запускают. В основном это даёт лишь кратковременное облегчение, связанное с мобилизацией внутренних ресурсов больного как результатом веры в лечение, в авторитет», — писал академик Эдуард КРУГЛЯКОВ.

«Каким образом добивались успеха Кашпировский и Чумак? Я уверен, там действовал эффект плацебо. Плюс эффект „больших цифр“, — рассказывал «АиФ» доктор физико-математических наук, один из участников исследований экстрасенсов в 1980-е годы Эдуард ГОДИК. — Их выступления по телевидению наблюдали миллионы телезрителей. Естественно, находилась сотня-другая, кого „вдохновлял на излечение“ их образ. Затем эти немногие писали „в редакцию“, сами выступали (а большинство людей, которым метод не помог, при этом молчали) и создавали целителям дополнительную славу, ещё больше укрепляя веру в их способности».

Годик вспоминает историю одного одесского целителя. Тот с юмором рассказывал, какое трудное было время в начале его карьеры, когда приходилось вкладывать все силы в работу с пациентом и иногда даже не брать с него денег. Потом он работал с группами пациентов и стал требовать деньги, и результат улучшился. Эффективность заметно возросла, когда он стал лечить по телефону и брать дороже. А уж когда слава о его даре разошлась по всей стране и народ повалил на сеансы, «лечить» он стал в основном по почте: пациенту достаточно было послать письмо с описанием недугов и вложить хорошие деньги.

«Улучшение гарантированно наступало! Ведь действовал эффект плацебо», — улыбается Годик.