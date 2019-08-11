«Шахтер» в отчаянной погоне за БАТЭ и брестским «Динамо»

Источник материала: Tut.by

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12 августа завершится 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу . Он выдался богатым на драматичные матчи. Так в двух встречах исход игры решался на последних секундах.

9 августа в Жодино «Торпедо-БелАЗ» упустило победу над «Славией» в самой концовке, а 11 августа в столичном дерби «Динамо» вырвало победу у «Минска» на последних минутах игры.

В Могилеве брестское «Динамо» с минимальным счетом обыграло аутсайдера «вышки». Единственный гол был забит на первых минутах матча Артемом Милевским. А тренер Бреста высоко оценил игру соперника во втором тайме.



Миля в огне! Фото: ФК «Динамо» (Брест)

БАТЭ же уверенно разобрался с новичком высшей лиги и продолжает уверенно идти по турниру, имея игру в запасе.

Сегодня «Шахтер» у себя дома сыграет против «Немана». Как обычно, все поединки можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV .

В первый день 17-го тура был сыгран один матч:

«Торпедо-БелАЗ» — «Славия» — 1:1

В субботу прошли две встречи:

ФК «Гомель» — ФК «Слуцк» — 3:4

«Дняпро-МЧЗ» — «Динамо» (Брест) — 0:1

11 августа состоялись три матча:

ФК «Витебск» — ФК «Городея» — 0:2

БАТЭ — РЦОР-БГУ — 4:1

«Динамо» (Минск) — ФК «Минск» — 3:2

Завершится тур в понедельник:

«Шахтер» — «Неман», 18.45.

В турнире потери. Снялось с дистанции турнира столичное «Торпедо» , дела у которого в этом году шли плохо. Обо всем, что случилось во время второго летнего перерыва, читайте ниже.

Слухи о том, что у минского «Торпедо» все плохо, пошли с конца весны. Основной инвестор — российский бизнесмен Михаил Мироненков — отказался от финансирования . Руководство команды искало пути выхода из критического положения. Федерация футбола старалась помочь по мере возможности, но брать на себя бремя содержания клуба не стала.



Клуб, который в 2018 году попал в высшую лигу не по спортивному принципу, в этом году потерял поддержку единственного спонсора и снялся с турнира. Фото: «Торпедо» (Минск)

Кубковый матч против БАТЭ команда играла дублерами и была разгромлена со счетом 8:1, причем борисовчане забили сами себе. На пресс-конференции после игры главный тренер Владимир Невинский объявил, что команда прекращает свое существование и снимается с чемпионата. В оставшихся играх «Торпедо» будет присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

В 15 турах минчане добыли всего одну победу, забили четыре гола и пропустили в свои ворота 18 мячей.

Коллектив, попавший в элиту в 2018 году не по спортивному принципу, исчез с футбольной карты Беларуси . Надолго ли? На сайте директор клуба Андрей Салангин выразил надежду , что команда возродит детско-юношескую школу, чтобы «„рабіць“ з хлопцаў добрых футбалістаў і выдатных людзей, з літарай „Т“ у сэрцы».

Таким образом, с 17-го тура в «вышке» будет проходить по семь игр. 9 августа «Ислочь» должна была сыграть с «Торпедо», но парни Виталия Жуковского просто положили в копилку три балла и провели товарищеский матч с НФК.

Кстати, солигорский «Шахтер» также добавляет себе три очка и не будет осенью играть отложенный матч 16-го тура против торпедовцев.

Трансферные новости не без налета сенсации

Лидеры белорусского футбола продолжают укреплять составы. Больше всех старается брестское «Динамо», которое подписало до конца 2020 года Михаила Гордейчука , долгое время игравшего за БАТЭ, а в прошлом году попробовавшего легионерского хлеба в родном ему Казахстане.

Также в команду перешел из минского «Динамо» молодой игрок Егор Богомольский.