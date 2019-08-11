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«Шахтер» в отчаянной погоне за БАТЭ и брестским «Динамо»
Источник материала: Tut.by
12 августа завершится 17-й тур
9 августа в Жодино
В Могилеве брестское «Динамо» с минимальным счетом обыграло аутсайдера «вышки». Единственный гол был забит на первых минутах матча Артемом Милевским. А тренер Бреста высоко оценил игру соперника во втором тайме.
БАТЭ же уверенно разобрался с новичком высшей лиги и продолжает уверенно идти по турниру, имея игру в запасе.
Сегодня «Шахтер» у себя дома сыграет против «Немана». Как обычно, все поединки можно смотреть в прямом эфире на
В первый день 17-го тура был сыгран один матч:
В субботу прошли две встречи:
11 августа состоялись три матча:
Завершится тур в понедельник:
«Шахтер» — «Неман», 18.45.
В турнире потери. Снялось с дистанции турнира
Слухи о том, что у минского «Торпедо» все плохо, пошли с конца весны. Основной инвестор — российский бизнесмен Михаил Мироненков —
Кубковый матч против БАТЭ команда играла дублерами и была разгромлена со счетом 8:1, причем борисовчане забили сами себе. На пресс-конференции после игры главный тренер
В 15 турах минчане добыли всего одну победу, забили четыре гола и пропустили в свои ворота 18 мячей.
Коллектив, попавший
Таким образом, с 17-го тура в «вышке» будет проходить по семь игр. 9 августа «Ислочь» должна была сыграть с «Торпедо», но парни Виталия Жуковского просто положили в копилку три балла и провели товарищеский матч с НФК.
Кстати, солигорский «Шахтер» также добавляет себе три очка и не будет осенью играть отложенный матч 16-го тура против торпедовцев.
Трансферные новости не без налета сенсации
Лидеры белорусского футбола продолжают укреплять составы. Больше всех старается брестское «Динамо», которое подписало до конца 2020 года
Также в команду перешел из минского «Динамо» молодой игрок Егор Богомольский.
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