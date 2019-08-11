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В Столбцовском районе пьяного водителя задержали со стрельбой

12.08.2019 09:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Столбцовском районе пьяного водителя задержали со стрельбой
БЕЛТА

Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль и подали сигнал об остановке. Однако водитель лишь увеличил скорость.

ВАЗ двигался со значительным превышением, агрессивно маневрировал, не позволяя себя опередить, выезжал на обочину и совершил разворот в неположенном месте, чем создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

В результате правоохранители использовали табельное оружие. Водителя предупредили с помощью громкоговорящего устройства, после чего дважды выстрелили в воздух, а затем – в левое заднее колесо.

Когда машина остановилась, водителя задержали. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. 

В отношении 40-летнего жителя Минска составлен ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. 

В Столбцовском районе пьяного водителя задержали со стрельбой
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сообщение о пьяном водителем за рулем ВАЗ-21053 поступило от очевидца.
 
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