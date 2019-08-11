В Столбцовском районе пьяного водителя задержали со стрельбой

Источник материала: Аргументы и факты

Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль и подали сигнал об остановке. Однако водитель лишь увеличил скорость.

ВАЗ двигался со значительным превышением, агрессивно маневрировал, не позволяя себя опередить, выезжал на обочину и совершил разворот в неположенном месте, чем создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

В результате правоохранители использовали табельное оружие. Водителя предупредили с помощью громкоговорящего устройства, после чего дважды выстрелили в воздух, а затем – в левое заднее колесо.

Когда машина остановилась, водителя задержали. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.