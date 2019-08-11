NASA предупредило, что к Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Источник материала: Tut.by

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую пирамиду Хеопса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на NASA .



Фото: pixabay.com

Однако это не очень редкое явление. Как ранее писало издание International Business Time, агентство предупредило в общей сложности о семи астероидах, что пролетят (или уже пролетели) рядом с Землей в августе. Первый — 2019 ON — в длину примерно 55 метров, он разминулся с нами 1 августа.

Затем был астероид 2006 QQ23 с предполагаемым диаметром в 570 метров. По оценкам Центра изучения околоземных объектов NASA, он должен был пролететь мимо нашей планеты 10 августа.

Третий астероид должен разминуться с нами 12 августа — его называют 454 094 2013 BZ45, в длину он 250 метров, и он должен пройти на расстоянии 0,04352 астрономических единиц или около 6,5 миллиона километров.

Четвертый — известный как 2018 PN22 — приблизится к планете 17 августа на расстояние 0,04385 а.е. или примерно 6,5 миллиона километра. Он имеет в длину почти 19 метров.

Пятый — 110-метровый астероид 2016 PD1 — пролетит мимо 26 августа на расстоянии в 0,02925 а.е. (больше четырех миллионов километров).

Шестой — астероид 2002 JR100 — имеет длину около 82 метров, ожидается, что он приблизится к Земле 27 августа на 0,04963 а.е. (свыше семи миллионов километров)

Последний астероид, который пролетит мимо Земли в августе, — это 2019 OU1. Согласно данным NASA, его диаметр составляет 160 м, что больше Великой пирамиды Гизы на 20 метров. Ожидается, что 28 августа астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид должен пролететь на расстоянии 0.00687 а.е. или свыше одного миллиона километров от Земли.