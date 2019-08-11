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Тарифы на услуги ЖКХ в текущем году повышаться не будут — Кухарев

12.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Тарифы на услуги ЖКХ в текущем году повышаться не будут — Кухарев

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в текущем году повышаться не будут. Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

«В этом году тарифы расти не будут, останутся прежними», — отметил Владимир Кухарев.

По его словам, в соответствии с поручением главы государства ежегодный рост тарифов на ЖКУ не должен превышать $5 в эквиваленте. В текущем году в качестве эксперимента стоимость услуг повышалась в два этапа. С 1 января подорожали услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений, размеры возмещения расходов на электроэнергию, а с 1 июня — отопление и горячее водоснабжение.

«Анализ показал, что это был удачный эксперимент. Претензий со стороны населения серьезных не было», — сказал вице-премьер.

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По словам вице-премьера Владимира Кухарева, необходимо создавать условия для того, чтобы население активно участвовало в строительстве жилья не только с использованием господдержки, но и с привлечением собственных средств.
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«Мы делаем серьезный упор на развитие индивидуального жилья, панельного домостроения, — отметил вице-премьер. — Что касается господдержки, то ее уровень снижать не собираемся», — сказал вице-премьер.
 
 
 
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«В первом полугодии мы констатируем рост вклада строительной отрасли в ВВП. Мы планируем, что по итогам года это будет около 5,7%», — сообщил вице-премьер Владимир Кухарев.
 
 
 
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По словам вице-премьера Владимира Кухарева, такие работы более эффективно проводить сразу кварталами. «Это дало бы возможность активно участвовать (в капительном ремонте — Прим. БЕЛТА) предприятиям строительной отрасли».
 
 
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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в текущем году повышаться не будут. Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА. «В...
 
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