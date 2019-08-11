В Беларуси планируется применять комплексный подход при капремонте жилья

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси планируется перейти к комплексному подходу при капитальном ремонте жилых домов. Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

По его словам, такие работы более эффективно проводить сразу кварталами. «Это дало бы возможность активно участвовать (в капительном ремонте — Прим. БЕЛТА) предприятиям строительной отрасли. Если исходить из логики, то тот, кто строит, должен в дальнейшем и обеспечивать капитальный ремонт, зная конструктивные особенности «, — отметил Владимир Кухарев.

Он подчеркнул, что этот вопрос находится на контроле. «Мы работаем над тем, чтобы перейти к комплексным подходам, то есть брать дворовые территории и прилегающие дома — сразу пять-шесть, чтобы в один год их сделать, благоустроить территорию — в течение трех-четырех месяцев завершить работы и больше не беспокоить жильцов», — пояснил Владимир Кухарев.

Он напомнил, что недавно принято совместное постановление министерств жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры и строительства, которым увеличен объем средств, направляемых в рамках капремонта на благоустройство. Такое решение принято в связи с большим количеством обращений граждан.

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