Сотрудника стадиона уволили за выкрик «судья - козел» в микрофон

Источник материала: Tut.by

Сотрудник грозненской «Ахмат Арены», оскорбивший судью во время матча Российской премьер-лиги с московским «Спартаком», уволен с работы. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба «Ахмат».



Ахмат Арена

Встреча пятого тура между «Ахматом» и «Спартаком» прошла в воскресенье вечером и завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых». На 77-й минуте главный судья матча Алексей Сухой удалил сенегальского нападающего хозяев Аблая Мбенга за вторую желтую карточку, после чего на стадионе прозвучало объявление: «Ассалам алейкум! Судья — козел!»

В сообщении отмечается, что сотрудник пресс-службы стадиона выкрикнул это на эмоциях. «Дирекция арены сообщила, что он уволен», — уточнил собеседник.