Мимими-тест. Определите по фото животного, кто из звезд его хозяин (мы подсказываем)

Источник материала: Tut.by

Перед очарованием кошачьих и собачьих мордочек не можем устоять не только мы, простые смертные, но и недосягаемые звезды Голливуда (хотя и не только). Мы прошерстили инстаграмы известных людей, у которых есть домашние питомцы. Готовы определить, где чьи?

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