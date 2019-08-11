|
Мимими-тест. Определите по фото животного, кто из звезд его хозяин (мы подсказываем)
Источник материала: Tut.by
Перед очарованием кошачьих и собачьих мордочек не можем устоять не только мы, простые смертные, но и недосягаемые звезды Голливуда (хотя и не только). Мы прошерстили инстаграмы известных людей, у которых есть домашние питомцы. Готовы определить, где чьи?
Чтобы не пропускать новые тесты,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осторожно: очень большая концентрация милоты!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)