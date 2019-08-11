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Лето вернется? Погода в Горках на неделе
12.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Кажется, к нам возвращаются ненадолго солнце и тепло. Правда, без дождей наступившая неделя, увы, не обойдется.
Сегодня, 12 августа, лето почти вернется — будет +25°С и без дождей.
Завтра, 13 августа, также будет тепло, но вернутся дожди. Возможна гроза.
Среда, 14 августа, принесет резкое похолодание до +17°С. Погоду обещают пасмурную и дождливую.
15 августа столбик термометра немножко поползет вверх, переменная облачность, туман.
Пятница, 16 августа, ожидается без дождей и довольно теплой — до 21 градуса выше нуля.
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Кажется, к нам возвращаются ненадолго солнце и тепло. Правда, без дождей наступившая неделя, увы, не обойдется. Сегодня, 12 августа, лето почти вернется — будет...
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