Лето вернется? Погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Кажется, к нам возвращаются ненадолго солнце и тепло. Правда, без дождей наступившая неделя, увы, не обойдется.





Сегодня, 12 августа, лето почти вернется — будет +25°С и без дождей.

Завтра, 13 августа, также будет тепло, но вернутся дожди. Возможна гроза.

Среда, 14 августа, принесет резкое похолодание до +17°С. Погоду обещают пасмурную и дождливую.

15 августа столбик термометра немножко поползет вверх, переменная облачность, туман.

Пятница, 16 августа, ожидается без дождей и довольно теплой — до 21 градуса выше нуля.