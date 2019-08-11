Зарядка, завтрак, тренировка. В Горках работает необычный летний лагерь

Источник материала: Горецкий вестник

Открылась вторая смена летнего лагеря с дневным пребыванием на базе Горецкой детско-юношеской спортивной школы. В двух отрядах — свыше 40 ребят со всего города в возрасте от 7 до 17 лет.





Это спортивно-оздоровительный лагерь, участники которого занимаются вольной борьбой и хоккеем. Смена продлится 18 дней. В программе — тренировки, экскурсии, походы и другие развлечения.





«Мы постарались создать все условия для отдыха и оздоровления каждого ребенка», — считает начальник лагеря Елена Старосоцкая.





К услугам детей — стадион, столовая, ледовый каток, спортзал, мини-футбольное поле, теннисный корт и тренажерные залы.





С ребятами в лагере работают тренеры: Хизри Аджиев и Ярослав Можугин занимаются с борцами, Никита Колосков — с юными хоккеистами.









«Сбор в полвосьмого утра, зарядка, душ, завтрак, — описывает распорядок дня в лагере Хизри Магомедович. — Потом работаем на ковре. Разминка, акробатика, простейшие формы борьбы, схватки. Культурная программа тоже есть: кино, экскурсии. Побываем, например, в музее в Ленино. Планируем также съездить на матчевые встречи в Оршу и Шклов».

































Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова