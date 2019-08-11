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Зарядка, завтрак, тренировка. В Горках работает необычный летний лагерь
12.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Открылась вторая смена летнего лагеря с дневным пребыванием на базе Горецкой детско-юношеской спортивной школы. В двух отрядах — свыше 40 ребят со всего города в возрасте от 7 до 17 лет.
Это спортивно-оздоровительный лагерь, участники которого занимаются вольной борьбой и хоккеем. Смена продлится 18 дней. В программе — тренировки, экскурсии, походы и другие развлечения.
«Мы постарались создать все условия для отдыха и оздоровления каждого ребенка», — считает начальник лагеря Елена Старосоцкая.
К услугам детей — стадион, столовая, ледовый каток, спортзал, мини-футбольное поле, теннисный корт и тренажерные залы.
С ребятами в лагере работают тренеры: Хизри Аджиев и Ярослав Можугин занимаются с борцами, Никита Колосков — с юными хоккеистами.
«Сбор в полвосьмого утра, зарядка, душ, завтрак, — описывает распорядок дня в лагере Хизри Магомедович. — Потом работаем на ковре. Разминка, акробатика, простейшие формы борьбы, схватки. Культурная программа тоже есть: кино, экскурсии. Побываем, например, в музее в Ленино. Планируем также съездить на матчевые встречи в Оршу и Шклов».
Сергей Владимиров
Фото Михаила Левцова
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Открылась вторая смена летнего лагеря с дневным пребыванием на базе Горецкой детско-юношеской спортивной школы. В двух отрядах — свыше 40 ребят со всего города в...
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