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Самая яркая выставка лета в Горках
12.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 6 по 30 августа в выставочном зале Горецкого районного историко-этнографического музея работает выставка “Мир больших попугаев”.
Выставка работает с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника.
Цена билетов:
взрослые – 4 рубля
Справки по телефонам: 5-93-18, 5-93-19
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С 6 по 30 августа в выставочном зале Горецкого районного историко-этнографического музея работает выставка “Мир больших попугаев”. Выставка работает с 10.00 до...
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