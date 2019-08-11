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Самая яркая выставка лета в Горках

12.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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С 6 по 30 августа в выставочном зале Горецкого районного историко-этнографического музея работает выставка “Мир больших попугаев”.

 

Самая яркая выставка лета в Горках
На самой яркой выставке этого лета все посетители смогут увидеть говорящего ара и большого белохохлого какаду, венесуэльского амазона и красочных розелл, амадин разных видов  и многих других птицФото использовано для иллюстрации.

 

Выставка работает с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника.

Цена билетов:

взрослые – 4 рубля
дети (с 3 до 17 лет), пенсионеры – 3 рубля
группа (от 10 человек) – 2 рубля
дети до 3 лет, инвалиды – бесплатно.

Справки по телефонам: 5-93-18, 5-93-19


 
 
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  С 6 по 30 августа в выставочном зале Горецкого районного историко-этнографического музея работает выставка “Мир больших попугаев”.     Выставка работает с 10.00 до...
 
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