Самая яркая выставка лета в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

С 6 по 30 августа в выставочном зале Горецкого районного историко-этнографического музея работает выставка “Мир больших попугаев”.





Выставка работает с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника.

Цена билетов:

взрослые – 4 рубля

дети (с 3 до 17 лет), пенсионеры – 3 рубля

группа (от 10 человек) – 2 рубля

дети до 3 лет, инвалиды – бесплатно.

Справки по телефонам: 5-93-18, 5-93-19