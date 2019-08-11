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Завтра в райисполкоме – заседание комиссии по занятости

12.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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13 августа в 14.00 в зале заседаний райисполкома состоится заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

 

Завтра в райисполкоме – заседание комиссии по занятости
Так проходило заседание комиссии в июле. Фото Михаила Левцова.

 

Неработающим гражданам будет предложено содействие в трудоустройстве, регистрации предпринимательской, ремесленной деятельности, направлении на обучение, переобучение по профессиям, востребованным на рынке труда, переселении в сельскую местность, на оплачиваемые общественные работы.

Предварительная запись по телефонам: 7-89-04, 7-89-01.


 
 
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  13 августа в 14.00 в зале заседаний райисполкома состоится заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.    ...
 
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