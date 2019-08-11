Завтра в райисполкоме – заседание комиссии по занятости

Источник материала: Горецкий вестник

13 августа в 14.00 в зале заседаний райисполкома состоится заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.





Неработающим гражданам будет предложено содействие в трудоустройстве, регистрации предпринимательской, ремесленной деятельности, направлении на обучение, переобучение по профессиям, востребованным на рынке труда, переселении в сельскую местность, на оплачиваемые общественные работы.

Предварительная запись по телефонам: 7-89-04, 7-89-01.