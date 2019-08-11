На погрузочной площадке лесхоза на станции Осиповичи-2 ежемесячно отгружается до 6 тысяч кубометров леса

Источник материала: Асiповiцкi край





Ценный строительный материал поступает на мебельные и деревоперерабатывающие предприятия республики, направляется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Бревна разных пород хвойных и лиственных деревьев длиною от 2,5 до 6 метров укладываются в машины и вагоны, закрепляются и направляются по назначению.

На площадке трудится 2 бригады, в составе каждой — навальщики-свальщики лесоматериалов и мастера. Слаженно работают водители Вадим Роголевич и Сергей Левизанов, отгружая в день от 5 до 10 вагонов. Мастер по погрузочно-разгрузочной площадке Сергей Михадюк доволен их работой.