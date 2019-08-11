﻿ На погрузочной площадке лесхоза на станции Осиповичи-2 ежемесячно отгружается до 6 тысяч кубометров леса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На погрузочной площадке лесхоза на станции Осиповичи-2 ежемесячно отгружается до 6 тысяч кубометров леса

12.08.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

На погрузочной площадке лесхоза на станции Осиповичи-2 ежемесячно отгружается до 6 тысяч кубометров леса

Ценный строительный материал поступает на мебельные и деревоперерабатывающие предприятия республики, направляется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Бревна разных пород хвойных и лиственных деревьев длиною от 2,5 до 6 метров укладываются в машины и вагоны, закрепляются и направляются по назначению.

На площадке трудится 2 бригады, в составе каждой — навальщики-свальщики лесоматериалов и мастера. Слаженно работают водители Вадим Роголевич и Сергей Левизанов, отгружая в день от 5 до 10 вагонов. Мастер по погрузочно-разгрузочной площадке Сергей Михадюк доволен их работой.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ценный строительный материал поступает на мебельные и деревоперерабатывающие предприятия республики, направляется в страны ближнего и дальнего зарубежья....
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра в райисполкоме – заседание комиссии по занятости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика