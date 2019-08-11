Источник материала: Виртуальный Брест

Рыбалка у брестчан удалась - выходные, озеро, хороший улов... Если бы не эта птичка - молодая ушастая сова. На довольно большой высоте она билась и никак не могла выпутаться из расставленной (а может просто забытой) кем-то сетки.





Добраться до птицы было не так уж и просто, а снять её, не навредив, ещё сложнее. Но это в результате всё получилось, хоть и с приключениями.

Потом встал вопрос транспортировки - место "трагедии" расположено в 40 километрах от областного центра. Помогли ребята из Такси Сити, обеспечив доставку до города.













Совёнка привезли в ветеринарную клинику, где быстро, без "шуму и пыли" избавили его от ненужных оков.







Наши спасатели приобрели птичке корм, и оставили её на несколько дней в клинике, под наблюдением. Если всё будет хорошо, её выпустят на природу. Рыба, кстати, пока решали вопросы с птицей, испортилась...