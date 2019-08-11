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Как спасали совёнка, который "попался" в сетку (спойлер - пришлось везти в клинику)

12.08.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Рыбалка у брестчан удалась - выходные, озеро, хороший улов... Если бы не эта птичка - молодая ушастая сова. На довольно большой высоте она билась и никак не могла выпутаться из расставленной (а может просто забытой) кем-то сетки.

Как спасали совёнка, который "попался" в сетку (спойлер - пришлось везти в клинику)

Добраться до птицы было не так уж и просто, а снять её, не навредив, ещё сложнее. Но это в результате всё получилось, хоть и с приключениями.

Потом встал вопрос транспортировки - место "трагедии" расположено в 40 километрах от областного центра. Помогли ребята из Такси Сити, обеспечив доставку до города.

Как спасали совёнка, который "попался" в сетку (спойлер - пришлось везти в клинику)
 Как спасали совёнка, который "попался" в сетку (спойлер - пришлось везти в клинику)

Как спасали совёнка, который "попался" в сетку (спойлер - пришлось везти в клинику)
 Как спасали совёнка, который "попался" в сетку (спойлер - пришлось везти в клинику)

Совёнка привезли в ветеринарную клинику, где быстро, без "шуму и пыли" избавили его от ненужных оков.

Как спасали совёнка, который "попался" в сетку (спойлер - пришлось везти в клинику)
 Как спасали совёнка, который "попался" в сетку (спойлер - пришлось везти в клинику)

Наши спасатели приобрели птичке корм, и оставили её на несколько дней в клинике, под наблюдением. Если всё будет хорошо, её выпустят на природу. Рыба, кстати, пока решали вопросы с птицей, испортилась... 

 
 
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  Рыбалка у брестчан удалась - выходные, озеро, хороший улов... Если бы не эта птичка - молодая ушастая сова. На довольно большой высоте она билась и никак не могла...
 
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