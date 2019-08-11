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Таможенники из четырех стран сыграют на турнире по мини-футболу в Бресте

12.08.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня состоится открытие XIII международного турнира по мини-футболу среди команд таможенных служб, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской таможне.

Таможенники из четырех стран сыграют на турнире по мини-футболу в Бресте

Соревнования пройдут 12-16 августа. В этом году они посвящены 1000-летию Бреста и 80-летию Брестской таможни. На турнире выступят 5 команд из четырех стран: Беларуси, Армении, России и Словакии. Матчи пройдут на главной арене Дворца спорта "Виктория". Между собой дружины сыграют по круговой системе. Победителем станет команда, на счету которой окажется больше всего очков.

Хозяева площадки - сборная Государственного таможенного комитета - являются семикратными и действующими чемпионами турнира. В состав команды входят сотрудники Брестской и Гомельской таможен. Еще одним участником от Беларуси станет сборная РУП "Белтаможсервис". Конкуренцию им составят сборные Комитета государственных доходов Армении и таможенной службы Словакии. От России заявлена команда Северо-Западного таможенного управления.

"Турнир проводится для укрепления дружеских связей между таможенными службами разных стран. За 13 лет в Бресте встречались команды девяти государств, в том числе Кыргызстана, Латвии, Украины, Молдовы, Азербайджана, - отметили собеседники. - Все игры будут в прямом эфире транслироваться на YouTube-каналах и сайтах ГТК и Брестской таможни". Помимо спортивной программы, участники посетят Брестскую крепость, Беловежскую пущу и познакомятся с историей и достопримечательностями Бреста.

Организаторами турнира являются Государственный таможенный комитет Беларуси и Брестская таможня, Брестский облисполком, ассоциация "Белорусская федерация футбола", Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо".

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте сегодня состоится открытие XIII международного турнира по мини-футболу среди команд таможенных служб, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской таможне....
 
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