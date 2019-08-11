ОАО «Воронино» пополнилось новой сельскохозяйственной техникой

Источник материала: Маяк Преднепровья

На днях новой сельскохозяйственной техникой пополнилось ОАО «Воронино». Хозяйство приобрело в лизинг новый комбинированный пресс-подборщик, интенсивный широкозахватный культиватор, приставку для уборки кукурузы, что позволит более эффективно и качественно выполнить многие виды сельхозработ.

Так, например, во время кормозаготовки не понадобится дополнительная единица техники, если использовать пресс-подборщик с одновременной обмоткой рулонов в стретч-пленку.

Буквально на следующей неделе в ОАО «Воронино» начнется посев озимой сурепицы. Под эту культуру отведена площадь в 400 гектаров. Сейчас ведется внесение минеральных удобрений, а также вспашка, обработка почвы.

На протяжении последних лет хозяйство не занималось выращиванием рапса, сейчас ему придадут особое значение. Для посева озимого рапса закуплено полторы тонны элитных семян. Планируется, что посеют его на площади 150 гектаров.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.