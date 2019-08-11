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На Быховщине чествовали «тысячников»

12.08.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Желтый колос клонится к земле. Омытый летними теплыми дождями и высушенный ласковыми лучами солнца, он созрел. «Одетый в золото», спелый, налитый, он колышется на ветру и словно поет свою особенную песню. А имя ей ЖАТВА.

Уборочная кампания в разгаре. Техника у самого утра бороздит бескрайние просторы полей. У аграриев напряженная пора. Работники сельскохозяйственной нивы трудятся добросовестно. Мастерски управляя мощной техникой, они неустанно собирают урожай. Личное время – не в счет. Главное – убрать хлеб с полей. Вовремя, качественно.

Для тружеников агропромышленного комплекса нынешняя жатва – возможность показать свое профессиональное мастерство. «Битва за урожай». Именно так называют работники сельского хозяйства уборочную пору. Только соревнования эти созидательные. Ведь от труда комбайнеров и механизаторов зависит благополучие всей Быховщины. Завершится уборочная в срок – будет у земляков хлеб на столе!

Среди тружеников сельскохозяйственной нивы есть не просто добросовестные. На агропромышленном «поприще» уже определились явные лидеры. Первая тысяча зерновых на счету у экипажа комбайнеров филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» в составе Сергея Степанова и Николая Рудковского.

На Быховщине чествовали «тысячников»

Небо над деревней Седич «заплакало» частым дождем. Они, нахмурившись, всматриваются в небо. Причина досады понятна — непогода во время жатвы вынуждает сделать перерыв в работе. Пока ветер разгоняет серые тучи, большегрузная техника стоит в поле. Нетерпеливо переминаются с ноги на ногу ее хозяева — комбайнеры и водители филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ». Передохните немного, аграрии! Тем более, приятный повод для этого все же есть – чествование лучших из лучших.

Поздравить передовиков сельскохозяйственной нивы приехали первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Красиков, заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамара Семенова, председатель областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Николай Цариков и председатель райкома профсоюза работников АПК Валентина Гирилович. Для поднятия настроения – выступление работников культуры. От них в подарок — веселые песни, душевные стихи, искренние улыбки.

Экипаж комбайнеров в составе Сергея Степанова и Николая Рудковского принимает поздравления. А гордиться этому тандему действительно есть чем! Седьмой год Сергей и Николай трудятся на уборке хлеба в единой связке. Опытные аграрии, добросовестные работники, они уже не раз становились теми, кого в народе называют просто, но звучно — «тысячники».

Не стал исключением и этот год – механизаторы вновь в лидерах соревнования среди экипажей комбайнеров по намолоту зерна в ходе уборки урожая зерновых и зернобобовых культур. Им вручили Благодарность райисполкома и райкома профсоюза работников АПК, а также Благодарность областного объединения профсоюзов.

Такие же награды и у водителя Леонида Саранкова. Его труд не менее почетен. Подогнать большегрузный МАЗ к комбайну, заполнить технику золотистой культурой и отвезти на зерноток. Казалось бы, что проще? Однако легко лишь на первый взгляд. Ранние подъемы, множество рейсов за день, плюс ремонт техники… Быть водителем на отвозке зерна – миссия весьма ответственная. Впрочем, Леониду Саранкову она по плечу. Иначе не был бы водитель филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» в передовиках. Свою «тысячу» зерна в этом году он перевез первым! Хвала «шоферскому» мастерству!

На Быховщине чествовали «тысячников»

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На момент подготовки материала в печать в районе появились новые лидеры жатвы среди водителей. Михаил Сипаков из СК «Дуброва» на МАЗ-555142 перевез 1206,2 тонны, в том числе 985,9 т зерна и 220,23 т рапса и сурепицы. Олег Сипаков из этого же хозяйства на МАЗ-551605 перевез 1093,3 тонны, в том числе 1046,5 т зерна и 46,7 т рапса и сурепицы. Олег Мамков из ОАО «Воронино» на МАЗ-555 перевез 1043,5 тонны, в том числе 795 т зерна и 248,5 т рапса и сурепицы.

Достойные результаты на отвозке показывают и молодые водители. Виктор Политаев из ОАО «Новобыховский» на МАЗ-555В3 перевез 1137,6 тонны, в том числе 785,1 т зерна и 352,5 т сурепицы. Сергей Лемешев из ОАО «Обидовичи» на МАЗ-555142 перевез 830,9 тонны зерна.

На «ты» с крупногабаритной техникой и Александр Рябцев. Молодой водитель Быховского консервно-овощесушильного завода открыто улыбается и уверенно произносит: «Люблю свою работу!»

На Быховщине чествовали «тысячников»

Сомневаться в его словах не приходится. Десять лет он трудится на предприятии и четвертый сезон подставляет надежное водительское плечо аграриям на сельскохозяйственной ниве. Сначала перевозил зеленый горошек, а теперь – урожай золотистого цвета. За активное участие в уборке овощных и зернобобовых культур 2019 года он награжден Благодарностью районной профсоюзной организации работников АПК.

***

В этот день награды из рук Николая Царикова и Валентины Гирилович принимали те, кто ответственно и качественно подходит к уборке хлеба в родном хозяйстве. Такими работниками славится ОАО «Обидовичи». На зернотоке в деревне Красная Слобода есть свой передовик.

Правда, «виновника» торжества – водителя Михаила Симченко – пришлось подождать. Он торопился с поля. Кузов МАЗа заполнен золотистым зерном.
Отношение к своим обязанностям у агрария добросовестное, отсюда и высокие показатели в работе. Да и опыта мужчине не занимать – его трудовой стаж в сфере агропромышленного комплекса исчисляется десятилетиями.

На Быховщине чествовали «тысячников»

Работа водителя и комбайнеров взаимосвязана. Михаил Симченко старается не подводить экипажи полевых «кораблей». Пустой кузов после очередного рейса готов принять спелое зерно из бункеров комбайнов. А потому и награда не заставила себя долго ждать. Николай Цариков и Валентина Гирилович пожелали труженику новых достижений на сельскохозяйственном поприще и вручили ему Благодарность областного объединения профсоюзов. Так держать!

На зерносушильном комплексе в деревне Поляниновичи гостей встречала «четверка» — звено в составе Николая Левицкого, Сергея Марьянкова, Валерия Сячина и Александра Лазовикова. Операторы работают парами и, соответственно, по сменам.

На Быховщине чествовали «тысячников»

Дружный, разговорчивый, приветливый. Именно таким и должен быть настоящий коллектив. «Четверка» — как единый организм. Среди операторов нет главного и второстепенных. Мужчины говорят: только в единой связке можно добиться высоких результатов в работе. Причем, только один из них – Валерий Сячин – трудится непосредственно в хозяйстве, остальные операторы – привлеченные.

Работа этих передовиков многоплановая: сушка, очистка. Операторы мастерски владеют всем необходимым ручным инвентарем, а также умеют обращаться с электроникой. Ведь КЗСК-30 нужно подавать команды с пульта управления, который, в свою очередь, оснащен сенсорным экраном. Только после всех этих манипуляций зерно, доведенное до нужной кондиции, поступает в закрома.

Труд на зерносушильном комплексе не из легких. И показатели у звена достойные. За них каждому оператору вручили Благодарность областного объединения профсоюзов.

Алеся МУХАЧЕВА.

 

 
 
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Желтый колос клонится к земле. Омытый летними теплыми дождями и высушенный ласковыми лучами солнца, он созрел. «Одетый в золото», спелый,
 
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