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В Колумбии во время авиапарада двое офицеров сорвались с вертолета и погибли
Источник материала: Tut.by
Страшная трагедия случилась во время авиапарада в колумбийском городе Медельин. Двое военнослужащих, исполняя воздушный элемент с флагом страны, сорвались с вертолета и погибли. Об этом
Инцидент произошел вчера, 11 августа. Во время авиашоу над зрителями пролетали два вертолета, с которых были спущены тросы с флагами Колумбии и департамента Антьокия. Каждый флаг держали двое военных.
Ближе к концу представления один из тросов внезапно оборвался, оба военнослужащих упали с большой высоты и погибли.
После трагедии аэродром, с которого взлетали вертолеты, закрыли, началось расследование инцидента. В соцсетях люди возмущаются действиями организаторов мероприятия, которые использовали для шоу живых людей, подвергая их жизни опасности.
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Они выполняли воздушный элемент с флагом страны, когда произошла катастрофа.
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