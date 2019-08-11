ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Колумбии во время авиапарада двое офицеров сорвались с вертолета и погибли

12.08.2019 10:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Страшная трагедия случилась во время авиапарада в колумбийском городе Медельин. Двое военнослужащих, исполняя воздушный элемент с флагом страны, сорвались с вертолета и погибли. Об этом сообщает eltiempo.com. Видео происшествия появилось в телеграм-канале «Военный осведомитель».


Открыть/скачать видео (1.76 МБ)

Инцидент произошел вчера, 11 августа. Во время авиашоу над зрителями пролетали два вертолета, с которых были спущены тросы с флагами Колумбии и департамента Антьокия. Каждый флаг держали двое военных.

Ближе к концу представления один из тросов внезапно оборвался, оба военнослужащих упали с большой высоты и погибли.

После трагедии аэродром, с которого взлетали вертолеты, закрыли, началось расследование инцидента. В соцсетях люди возмущаются действиями организаторов мероприятия, которые использовали для шоу живых людей, подвергая их жизни опасности.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они выполняли воздушный элемент с флагом страны, когда произошла катастрофа.
 
Новости дня
Новости разные
 
МАЗ отметил 75-летний юбилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовая безрукавка мужская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика