В Колумбии во время авиапарада двое офицеров сорвались с вертолета и погибли

Источник материала: Tut.by

Страшная трагедия случилась во время авиапарада в колумбийском городе Медельин. Двое военнослужащих, исполняя воздушный элемент с флагом страны, сорвались с вертолета и погибли. Об этом сообщает eltiempo.com. Видео происшествия появилось в телеграм-канале «Военный осведомитель».



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Инцидент произошел вчера, 11 августа. Во время авиашоу над зрителями пролетали два вертолета, с которых были спущены тросы с флагами Колумбии и департамента Антьокия. Каждый флаг держали двое военных.

Ближе к концу представления один из тросов внезапно оборвался, оба военнослужащих упали с большой высоты и погибли.

После трагедии аэродром, с которого взлетали вертолеты, закрыли, началось расследование инцидента. В соцсетях люди возмущаются действиями организаторов мероприятия, которые использовали для шоу живых людей, подвергая их жизни опасности.