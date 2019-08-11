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Оператор A1, бывший velcom, обновил сайт
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 12 августа, провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 завершил
На стартовой странице по-прежнему можно узнать больше о мобильной связи и интернете, в том числе для дома, продукции интернет-магазина и мобильных финансах. При этом желтый цвет сменили фирменные белый, красный и черный.
Напомним, что, по словам оператора, для клиентов А1 смена бренда
При этом на экранах смартфонов и других устройств имя сети velcom сменится на A1 BY.
При этом некоторые пользователи говорят, что приложение по-прежнему называет оператора velcom.
Более подробно о том, что же изменится для абонентов, вы можете прочитать
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12 августа velcom | A1 завершил ребрендинг и окончательно стал А1.
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