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Оператор A1, бывший velcom, обновил сайт

12.08.2019 10:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 12 августа, провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 завершил ребрендинг и окончательно стал А1. Компания обновила и свой сайт.


Так сейчас выглядит стартовая страница сайта

На стартовой странице по-прежнему можно узнать больше о мобильной связи и интернете, в том числе для дома, продукции интернет-магазина и мобильных финансах. При этом желтый цвет сменили фирменные белый, красный и черный.

Напомним, что, по словам оператора, для клиентов А1 смена бренда не повлечет за собой необходимость заключения новых соглашений либо замены абонентского оборудования — SIM-карт, маршрутизаторов, телевизионных приставок и тому подобного. Условия заключенных ранее договоров (в том числе касающихся приобретения оборудования в рассрочку) сохраняются.

При этом на экранах смартфонов и других устройств имя сети velcom сменится на A1 BY.


При этом некоторые пользователи говорят, что приложение по-прежнему называет оператора velcom.

Более подробно о том, что же изменится для абонентов, вы можете прочитать здесь.

 
 
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12 августа velcom | A1 завершил ребрендинг и окончательно стал А1.
 
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