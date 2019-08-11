Вице-премьер пообещал не поднимать цены на ЖКХ

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«В этом году тарифы [на услуги ЖКХ] расти не будут» – сказал Кухарев.

Он напомнил, что в соответствии с поручением Александра Лукашенко тарифы на услуги ЖКХ не должны повышать более чем на $5 в год. В текущем году в качестве эксперимента стоимость услуг повышалась в два этапа: с 1 января и с 1 июня, сообщает TUT.BY.