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Вице-премьер пообещал не поднимать цены на ЖКХ
Источник материала: Myfin
«В этом году тарифы [на услуги ЖКХ] расти не будут» – сказал Кухарев.
Он напомнил, что в соответствии с поручением Александра Лукашенко тарифы на услуги ЖКХ не должны повышать более чем на $5 в год. В текущем году в качестве эксперимента стоимость услуг повышалась в два этапа: с 1 января и с 1 июня, сообщает TUT.BY.
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Лимит повышения $5 в год уже исчерпан
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