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На каких водных объектах в районе можно купаться?
12.08.2019 10:34 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Каменецкий районный ЦГиЭ информирует, что по результатам лабораторных исследований вода открытых водоемов пляж реки Лесная в г. Каменец и пляж на территории оздоровительного лагеря Верба соответствуют санитарным нормам по микробиологическим показателям.
А значит, купание на пляже реки Лесной в г. Каменец и пляже на территории оздоровительного лагеря Верба может быть ВОЗОБНОВЛЕНО.
Евгения ДЕНИСЕНКО,
помощник врача-гигиениста Каменецкого районного ЦГиЭ.
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Каменецкий районный ЦГиЭ информирует, что по результатам лабораторных исследований вода открытых водоемов пляж реки Лесная Сообщение На каких водных объектах в...
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