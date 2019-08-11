На каких водных объектах в районе можно купаться?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Каменецкий районный ЦГиЭ информирует, что по результатам лабораторных исследований вода открытых водоемов пляж реки Лесная в г. Каменец и пляж на территории оздоровительного лагеря Верба соответствуют санитарным нормам по микробиологическим показателям.

А значит, купание на пляже реки Лесной в г. Каменец и пляже на территории оздоровительного лагеря Верба может быть ВОЗОБНОВЛЕНО.

Евгения ДЕНИСЕНКО,

помощник врача-гигиениста Каменецкого районного ЦГиЭ.