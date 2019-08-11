Токаев сменил посла Казахстана в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Аскара Бейсенбаева послом в Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы центральноазиатского государства.

Бейсенбаев по совместительству будет постоянным представителем при уставных органах СНГ. Дипломату 58 лет, до этого он занимал должность председателя комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената (верхней палаты парламента) Казахстана. В разные годы был заместителем председателя Сената республики, руководителем представительства президента в парламенте Казахстана.