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Токаев сменил посла Казахстана в Беларуси
12.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Аскара Бейсенбаева послом в Беларуси, сообщает
Бейсенбаев по совместительству будет постоянным представителем при уставных органах СНГ. Дипломату 58 лет, до этого он занимал должность председателя комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената (верхней палаты парламента) Казахстана. В разные годы был заместителем председателя Сената республики, руководителем представительства президента в парламенте Казахстана.
С 2017 года дипмиссию в Минске
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Дипмиссию в Минске возглавил Аскар Бейсенбаев. До этого он был главой комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
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