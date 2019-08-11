Источник материала: Интерфакс

Минский городской суд 19 августа начнет рассмотрение очередного "дела медиков" с 21 обвиняемым, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

"19 августа в 11.00 начнется судебное разбирательство по уголовному делу о коррупционных преступлениях в отношении 21 обвиняемого", - проинформировала Ляскова.

Как сообщалось, в июне Генпрокуратура направила в суд еще одно дело по фактам коррупции в системе здравоохранения Беларуси, обвинение по нему предъявлено 21-му человеку.

КГБ Беларуси летом 2018 года вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являлись чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

Ряд уголовных дел уже был рассмотрен в суде.