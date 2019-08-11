ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский горсуд начнет рассмотрение очередного "дела медиков" 19 августа

12.08.2019 10:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Минский городской суд 19 августа начнет рассмотрение очередного "дела медиков" с 21 обвиняемым, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

"19 августа в 11.00 начнется  судебное разбирательство по уголовному делу о коррупционных преступлениях в отношении 21 обвиняемого", - проинформировала Ляскова.

Как сообщалось, в июне Генпрокуратура направила в суд еще одно дело по фактам коррупции в системе здравоохранения Беларуси, обвинение по нему предъявлено 21-му человеку.

КГБ Беларуси летом 2018 года вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являлись чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

Ряд уголовных дел уже был рассмотрен в суде.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский городской суд 19 августа начнет рассмотрение очередного "дела медиков" с 21 обвиняемым, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова. "19 августа в...
 
Новости дня
Новости разные
 
До 80 метеоров в час! Как и где смотреть на Персеиды этой ночью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика