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МАЗ отметил 75-летний юбилей

12.08.2019 10:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минскому автомобильному заводу 75 лет, в честь юбилея презентован новый автобус  и установлен мировой рекорд.

"Минский автомобильный завод - стратегическое предприятие для нашей страны. Техника МАЗ работает в каждом её уголке и за рубежом: грузовики, автобусы, специальная и коммунальная техника, техника строительного и сельскохозяйственного назначения. Это стало возможным по одной причине - целыми поколениями мы работали и продолжаем работать, не отвлекаясь на внешние обстоятельства, невзирая на сложную конкурентную борьбу в сфере промышленного автомобилестроения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте завода.

МАЗ отметил 75-летний юбилей
К знаковой дате МАЗ презентовал новый автобус третьего поколения – МАЗ 303.

МАЗ отметил 75-летний юбилей
Кроме того в ходе празднования  юбилея белорусский стронгмен Дмитрий Белайц установил мировой рекорд -  протянул 15 трехосных тягачей МАЗ в сцепке общей массой 157,5 тонны. Достижение зафиксировала Международная федерация регистрации мировых рекордов. До этого мировым рекордом была буксировка семи грузовиков.

МАЗ отметил 75-летний юбилей
Сотрудники МАЗ пообещали продолжать свое дело, "развивать новые направления в автомобилестроении, осваивать новые рынки и работать для клиентов".

 

 
 
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Минскому автомобильному заводу 75 лет, в честь юбилея презентован новый автобус  и установлен мировой рекорд.
 
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