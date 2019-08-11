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МАЗ отметил 75-летний юбилей
Источник материала: Интерфакс
Минскому автомобильному заводу 75 лет, в честь юбилея презентован новый автобус и установлен мировой рекорд.
"Минский автомобильный завод - стратегическое предприятие для нашей страны. Техника МАЗ работает в каждом её уголке и за рубежом: грузовики, автобусы, специальная и коммунальная техника, техника строительного и сельскохозяйственного назначения. Это стало возможным по одной причине - целыми поколениями мы работали и продолжаем работать, не отвлекаясь на внешние обстоятельства, невзирая на сложную конкурентную борьбу в сфере промышленного автомобилестроения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте
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Минскому автомобильному заводу 75 лет, в честь юбилея презентован новый автобус и установлен мировой рекорд.
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