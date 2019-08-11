МАЗ отметил 75-летний юбилей

Источник материала: Интерфакс

Минскому автомобильному заводу 75 лет, в честь юбилея презентован новый автобус и установлен мировой рекорд.

"Минский автомобильный завод - стратегическое предприятие для нашей страны. Техника МАЗ работает в каждом её уголке и за рубежом: грузовики, автобусы, специальная и коммунальная техника, техника строительного и сельскохозяйственного назначения. Это стало возможным по одной причине - целыми поколениями мы работали и продолжаем работать, не отвлекаясь на внешние обстоятельства, невзирая на сложную конкурентную борьбу в сфере промышленного автомобилестроения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте завода .



К знаковой дате МАЗ презентовал новый автобус третьего поколения – МАЗ 303.



Кроме того в ходе празднования юбилея белорусский стронгмен Дмитрий Белайц установил мировой рекорд - протянул 15 трехосных тягачей МАЗ в сцепке общей массой 157,5 тонны. Достижение зафиксировала Международная федерация регистрации мировых рекордов. До этого мировым рекордом была буксировка семи грузовиков.



Сотрудники МАЗ пообещали продолжать свое дело, "развивать новые направления в автомобилестроении, осваивать новые рынки и работать для клиентов".