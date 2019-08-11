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Во все тяжкие! В эти выходные пройдет фестиваль «Expedition Tour – 2019»

12.08.2019 10:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Во все тяжкие! В эти выходные пройдет фестиваль «Expedition Tour – 2019»
АиФ

В течение 3 дней вся команда Пикник-отеля «Экспедиция» со своими гостями, партнерами, артистами, поварами, четвероногими друзьями пустится во все тяжкие активного отдыха, спортивных соревнований, музыкального и кулинарного драйва. Призы и подарки от организаторов, Министерства спорта и туризма РБ, спонсоров и партнёров слета, а также горячие спортивные состязания и отрыв по полной гарантированы! Инфопартнер фестиваля – еженедельник «АиФ».

Гостей фестиваля ожидают традиционные международные соревнования на аквабайках «Кубок балтийских стран 2019»; а также спортивные соревнования при поддержке Министерства спорта и туризма РБ, в которых могут поучаствовать все желающие: соревнования на туристской полосе препятствий (личные и в группах); соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, бадминтону, дартсу, гиревому спорту, настольному теннису, перетягиванию каната, гребле на каноэ, бегу. А также есть гости фестиваля смогут стать свидетелями гонок на собачьих упряжках.

Во все тяжкие! В эти выходные пройдет фестиваль «Expedition Tour – 2019»
 

В рамках фестиваля-слёта состоится отборочный тур международного конкурса Miss Extreme 2019, финал которого состоится во Вьетнаме (Нячанг) 24-31 сентября 2019 года. Главный приз для победительницы: путевка на участие в финале конкурса во Вьетнам.

Конкурсанток ждут экстремальные соревнования – бег по песку на каблуках, прохождение полосы препятствий, преодоление грязевой трассы, кулинарные соревнования, шоу талантов и многое другое. В отборочном туре могут принять участие все желающие! Зарегистрироваться можно, связавшись с организаторами фестиваля.

У участников фестиваля есть отличная возможность не только стать свидетелем тест-драйва вездехода Tinger Track 2, но и пройти на нём грязевую трассу вместе с инструктором!

Во все тяжкие! В эти выходные пройдет фестиваль «Expedition Tour – 2019»
 

Каждый участник фестиваля найдет себе развлечение на любой вкус и возраст:

  • кулинарные обучАМки и поЕДИМки от лучших поваров «Экспедиции», фуд-корты с отменным питанием, выездной ресторан «Экспедиция. Северная кухня»;
  • катание на БРДМ-2 (Бронированной Разведывательно Дозорной Машине) «Экспедиция», рыбалка на зарыбленном озере, пляжный отдых, катание на катамаранах, каноэ, бадминтон, футбол, пляжный волейбол, веревочный городок, троллей через озеро и другие активные развлечения на любой вкус в свободном доступе, то есть даром;
  • японская баня Офуро под открытым небом и Сибирская банька;
  • два внутренних озера для рыбалки и купания;
  • возможность переночевать в необычных условиях северного чумового городка;
  • веселая анимация, конкурсы и развлечения, мастер-классы для маленьких и взрослых детей;
  • зажигательное караоке с диджеем;
  • турнир для свободных романтиков по быстрым свиданиям;
  • море музыкального драйва на любой вкус в течение всех 3 дней! Насыщенная вечерняя шоу-программа «Во все тяжкие!»;
  • relax-зона: гамаки, кресла-мешки, кальяны, настольный футбол, шахматы, нарды, бар с чумовыми напитками;
  • шоу арбузов: соревнования по поеданию арбузов на скорость, мастер-класс по карвингу, конкурс стрельбы из лука по арбузам, конкурс коктейлей в арбузах и многое другое!
  • виртуальная реальность, кинотеатр под открытым небом, ценные призы и подарки от партнеров и организаторов, и многое другое!

И конечно, хорошие люди, действующие и будущие члены Клуба Успешных Романтиков.

Место проведения:

Пикник-отель "Экспедиция": Минская обл, Логойский р-н, деревня Октябрь

GPS: 54°44.3933"N 27°76.8894"E

Во все тяжкие! В эти выходные пройдет фестиваль «Expedition Tour – 2019»
 

Об организаторе:

Пикник-отель «Экспедиция» – благоустроенная база отдыха под Минском для частного и корпоративного отдыха. Она находится на берегу Плещеницкого водохранилища, где можно насладиться живописной природой с ее голубыми озерами и вековыми соснами. Великолепный край в стиле этнического северного городка c непередаваемой атмосферой уюта и комфорта. Пикник-отель «Экспедиция» имеет все условия для проведения незабываемых корпоративов и организации приятного семейного отдыха. Окунитесь в череду ярких впечатлений!

Подробности и стоимость участия - на piknik-expedition.by

 
 
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16-18 августа Международный фестиваль-слёт «Expedition Tour – 2019» в 11-й раз соберет любителей активного отдыха на своей живописной, драйвовой и уютной базе Пикник-отеля...
 
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