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Белорус Геннадий Короткевич в шестой раз победил на Google Code Jam

12.08.2019 10:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аспирант университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге (Россия), уроженец Гомеля, Геннадий Короткевич победил на международном соревновании по программированию Google Code Jam в Сан-Франциско, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт вуза.

Талантливый программист шестой раз подряд не уступил титул победителя престижного конкурса. Как отмечают в университете, такое достижение пока не удалось повторить ни одному участнику соревнований.

Google Code Jam проводится ежегодно с 2003 года и считается одним из самых массовых чемпионатов программирования. Ежегодно он собирает более 50 тыс. программистов со всего мира, из которых в финал выходят только 25 лучших. Чемпионат состоит из набора алгоритмических задач. За фиксированное время участники должны предоставить два варианта решения каждой из них, используя один из языков программирования.

Набрав по итогам соревнований 143 балла, белорус закрепил свои позиции в рейтинге. С отрывом в 22 позиции он опередил Макото Соэджима из Японии и студента из MIT Эндрю Хе (у обоих по 121 баллу). Приз за первое место - $15 тыс.

Геннадий Короткевич - выпускник гомельской гимназии. На его счету множество побед на российских и международных соревнованиях по программированию, включая Google Code Jam, "Яндекс. Алгоритм", VK Cup, Russian Code Cup, Facebook Hacker Cup.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аспирант университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге (Россия), уроженец Гомеля, Геннадий...
 
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