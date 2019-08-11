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Пятеро детей погибли при пожаре в детском саду

12.08.2019 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В одном из детских садов американского штата Пенсильвания в результате пожара погибли пять детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самому младшему ребенку было всего восемь месяцев, старшему – семь лет. Кроме того, пострадал очевидец, пытавшийся спасти детей из горящего дома, а также владелица учреждения.

Пятеро детей погибли при пожаре в детском саду

Пятеро детей погибли при пожаре в детском саду

Пожарные прибыли на место спустя четыре минуты. Однако к этому времени огонь уже охватил все здание. Двум детям чудом удалось спастись. Им пришлось прыгать с крыши прямо на землю, где их ловили спасатели.

Причины возгорания устанавливаются. Предварительный осмотр показал, что в двухэтажном доме был установлен всего один единственный детектор дыма, который находился на чердаке.

Пятеро детей погибли при пожаре в детском саду

Пятеро детей погибли при пожаре в детском саду

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Новости США. В одном из детских садов американского штата Пенсильвания в результате пожара погибли пять детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самому...
 
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