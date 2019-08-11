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Микроавтобус Volkswagen горел в Барановичах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Барановичах горел микроавтобус 2008 года выпуска. По
На Слонимском шоссе в Барановичах загорелся Volkswagen Crafter. Он принадлежал 31-летней женщине.
В результате пожара повреждены панель приборов, передние сиденья и лобовое стекло, а также закопчен салон авто. Причину возгорания устанавливают специалисты.
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Новости Беларуси. В Барановичах горел микроавтобус 2008 года выпуска. По информации МЧС Беларуси, одиннадцатого августа в 21:43 спасатели получили сообщение о...
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