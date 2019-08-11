ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Микроавтобус Volkswagen горел в Барановичах

12.08.2019 10:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичах горел микроавтобус 2008 года выпуска. По информации МЧС Беларуси, одиннадцатого августа в 21:43 спасатели получили сообщение о возгорании автотранспорта.

На Слонимском шоссе в Барановичах загорелся Volkswagen Crafter. Он принадлежал 31-летней женщине.

В результате пожара повреждены панель приборов, передние сиденья и лобовое стекло, а также закопчен салон авто. Причину возгорания устанавливают специалисты.

В апреле в Минске загорелся городской автобус. Пассажиры не пострадали (читать далее).

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Барановичах горел микроавтобус 2008 года выпуска. По информации МЧС Беларуси, одиннадцатого августа в 21:43 спасатели получили сообщение о...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ проводит декаду «Гостехосмотр»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика