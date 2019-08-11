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Из горевшей в Гродно квартиры спасены супруги

12.08.2019 10:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 августа в полвторого дня в Гродно произошёл пожар в многоквартирном доме по переулку Доватора.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, загорание случилось в квартире на четвёртом этаже. Когда спасатели вскрыли дверь, за ней оказался 63-летний мужчина.

Пострадавшему помогли выйти наружу, а затем подразделения МЧС начали искать других людей в задымленном помещении. В одной из комнат в горящем кресле сидела 59-летняя супруга спасённого. Женщину вынесли на улицу и передали медикам.

Из горевшей в Гродно квартиры спасены супруги
Фото: Гродненское ОУМЧС

Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом «отравление продуктами горения, термические ожоги 1-2 степени 2% тела». Пациентка в удовлетворительном состоянии.

В результате возгорания повреждено кресло. Причина пожара выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.

Отмечается, что в этой же квартире произошёл аналогичный случай два года назад.

На прошлой неделе в Витебском районе горел дом 72-летней пенсионерки.

Женщина успела самостоятельно выйти наружу – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 11 августа в полвторого дня в Гродно произошёл пожар в многоквартирном доме по переулку Доватора. По сведениям Гродненского ОУМЧС, загорание...
 
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