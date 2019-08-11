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Из горевшей в Гродно квартиры спасены супруги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 августа в полвторого дня в Гродно произошёл пожар в многоквартирном доме по переулку Доватора.
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Пострадавшему помогли выйти наружу, а затем подразделения МЧС начали искать других людей в задымленном помещении. В одной из комнат в горящем кресле сидела 59-летняя супруга спасённого. Женщину вынесли на улицу и передали медикам.
Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом «отравление продуктами горения, термические ожоги 1-2 степени 2% тела». Пациентка в удовлетворительном состоянии.
В результате возгорания повреждено кресло. Причина пожара выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
Отмечается, что в этой же квартире произошёл аналогичный случай два года назад.
На прошлой неделе в Витебском районе горел дом 72-летней пенсионерки.
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Новости Беларуси. 11 августа в полвторого дня в Гродно произошёл пожар в многоквартирном доме по переулку Доватора. По сведениям Гродненского ОУМЧС, загорание...
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