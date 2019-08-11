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АрМИ-2019: белорусский экипаж выступит в полуфинале «Танкового биатлона» на подмосковном «Алабино»

12.08.2019 10:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экипажи выходят на старт. На подмосковном «Алабино» 12 августа пройдет полуфинал самой зрелищной дисциплины Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АрМИ-2019: белорусский экипаж выступит в полуфинале «Танкового биатлона» на подмосковном «Алабино»

Белорусы в «Танковом биатлоне» будут соперничать с экипажами из России, Венесуэлы и Монголии. Отметим, в полуфинале участвуют восемь команд. Необходимо преодолеть дистанцию в 5 километров, при этом танкисты должны поразить цели на трех огневых рубежах. Четыре команды, которые покажут лучшее время, проходят в финал. У белорусской сборной есть все шансы на успех. Традиционно наши танкисты демонстрируют высокий уровень.

АрМИ-2019: белорусский экипаж выступит в полуфинале «Танкового биатлона» на подмосковном «Алабино»

АрМИ-2019: белорусский экипаж выступит в полуфинале «Танкового биатлона» на подмосковном «Алабино»

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Новости Беларуси. Экипажи выходят на старт. На подмосковном «Алабино» 12 августа пройдет полуфинал самой зрелищной дисциплины Армейских международных игр,...
 
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