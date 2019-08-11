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В Минской области спасатели дважды за сутки разыскивали людей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области спасатели дважды за прошедшее воскресенье искали потерявшихся в лесу людей. Эту информацию
Одиннадцатого августа около 10:22 сотрудники МЧС получили информацию о заблудившемся грибнике в лесу рядом с д. Боровец Крупского района. В 13:40 мужчина вышел из леса на звук сигнально-громкоговорящего устройства АЦ. Помощь медиков ему не понадобилась. Спасенный рассказал, что он в восемь утра отправился в лес за грибами и заблудился.
В 13:47 того же дня сотрудники МЧС получили сообщение о мужчине, который заблудился в лесу около д. Мокрадь Логойского района. Выяснилось, что он в девять часов утра отправился в лес за грибами и потерялся. Около 14:15 заблудившийся мужчина самостоятельно вышел из лесного массива и сказал, что не нуждается в помощи медиков.
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Новости Беларуси. В Минской области спасатели дважды за прошедшее воскресенье искали потерявшихся в лесу людей. Эту информацию сообщает МЧС Беларуси.
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