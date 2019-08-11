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Поликультурное лето в Дзержинском районе

12.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском районе в летнем оздоровительном лагере с символическим названием «Дружба» вместе с белорусскими ребятами сейчас отдыхает команда школьников из города Тихвин Ленинградской области России.

Ребята с удовольствием принимают участие в лингвистических мастер-классах, флешмобах, спортивных турнирах, познавательных экоэкскурсиях, музыкальных фестивалях и танцевальных баттлах. Белорусское гостеприимство и насыщенная культурно-образовательная программа никого не оставляют равнодушными. Международная смена в лагере позволяет юным участникам обменяться знаниями и впечатлениями о своих странах и национальной культуре, а также просто подружиться.

К слову сказать, в Минской области поликультурные лагеря уже стали ежегодной традицией. Так, летнее оздоровление на Минщине приобрело широкую географию участников из зарубежных стран: к нам приезжают из Китая, Сирии, Японии, России.


 
 
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В Дзержинском районе в летнем оздоровительном лагере с символическим названием «Дружба» вместе с белорусскими ребятами сейчас отдыхает команда...
 
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