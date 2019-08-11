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Огромный астероид приблизится к Земле на опасное расстояние 28 августа

12.08.2019 10:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Огромный астероид приблизится к Земле на опасное расстояние 28 августа

NASA сообщает, что “потенциально опасный” астероид, размером больше пирамиды Хеопса, приблизится в конце августа к Земле.

Астероид 2019 OU1 имеет в диаметре 160 метров, что на 20 метров больше, чем известная египетская пирамида, пишет РИА Новости. Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.

Наиболее близким по дате инцидентом считается гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке специалистов агентства, это может произойти 9 сентября этого года.

Вероятность такого события - один шанс из семи тысяч. Сейчас астероид находится примерно в 6,7 млн километров от Земли.

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году. Вероятность столкновения - один шанс из 16.

 
 
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NASA сообщает, что “потенциально опасный” астероид, размером больше пирамиды Хеопса, приблизится в конце августа к Земле.
 
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