|
Огромный астероид приблизится к Земле на опасное расстояние 28 августа
12.08.2019 10:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
NASA сообщает, что “потенциально опасный” астероид, размером больше пирамиды Хеопса, приблизится в конце августа к Земле.
Астероид 2019 OU1 имеет в диаметре 160 метров, что на 20 метров больше, чем известная египетская пирамида, пишет
Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.
Наиболее близким по дате инцидентом считается гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке специалистов агентства, это может произойти 9 сентября этого года.
Вероятность такого события - один шанс из семи тысяч. Сейчас астероид находится примерно в 6,7 млн километров от Земли.
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году. Вероятность столкновения - один шанс из 16.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
NASA сообщает, что “потенциально опасный” астероид, размером больше пирамиды Хеопса, приблизится в конце августа к Земле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)