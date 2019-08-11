ГАИ проводит декаду «Гостехосмотр»

В Беларуси с 7 по 17 августа проходит декада «Гостехосмотр».

Как сообщила ИДПС ОГАИ Смолевичского РОВД старший лейтенант милиции Ирина Стрельцова, главной целью данного спецмероприятия является привлечение внимания автовладельцев к поддержания своего транспорта в технически исправном состоянии. Своевременное прохождение государственного технического осмотра позволяет выявить различные неисправности автомобиля, что обезопасит как владельца транспортного средства, так и других участников дорожного движения.

В эти дни к инспекторам ОГАИ на дорогах присоединились сотрудники УП «Белтехосмотр». Совместными усилиями они проверяют, есть ли у водителей допуск к управлению транспортными средствами в дорожном движение.





По статистике 45% водителей Смолевичского района не проходят технический осмотр. К сожалению, многие автовладельцы думают, что неприятности на дороге могут произойти с кем угодно, но только не с ними. Статистика же дорожно-транспортных происшествий, к сожалению, говорит о другом. В этом году произошло уже 8 дорожно-транспортных происшествий с автомобилями, имеющими несоответствующее техническое состояние, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения разной степени тяжести.

ОГАИ напоминает, что, согласно КоАП Республики Беларусь, отсутствие техосмотра влечет предупреждение либо штраф в размере до 76,50 белорусских рублей. При повторном нарушении в течении года – до 127,50 белорусских рублей.

Госавтоинспекция Смолевичского РОВД.