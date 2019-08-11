Завершилась третья смена оздоровительного лагеря «Барсучок»

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. Перед большинством родителей встает вопрос о том, каким образом организовать летний отдых своих детей. На сегодняшний день наиболее удобный, дешевый и для многих единственный выход из положения – это летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе школы , где ребенок не отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами, вечером и в выходные дни ребенок дома, в кругу семьи.





На базе ГУО «Барсуковская средняя школа» успешно закончена третья смена оздоровительного лагеря «Барсучок». Здесь 20 ребятишек 6 – 10 лет с пользой для своего здоровья провели летние каникулы.

В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день был непохож на предыдущий и наполнен яркими впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми. Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что мастерить — это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях.

Лагерь начал работу 17 июля. Школа превратилась в веселый шумный муравейник со своими заботами, проблемами и радостями.

Для работы лагеря были выделены весь первый этаж здания школы, спортивный зал, актовый зал, столовая. Работа сразу закипела, как в муравейнике, ведь право руководить отрядом было доверено талантливым, неповторимым и преданным своему делу педагогам, которые умело вели своих воспитанников по тропинкам доброты, зажигая в их детских сердцах огонек любознательности и веры в себя. Очень хочется назвать их имена: Лазарькова Е. И., Мазынская С.М., Саковец С.И,. Игнатьева И. И., Муравьева О.А,.Бутор М.Ю.

За всю смену в лагере проведено около семидесяти мероприятий различного направления. Многие мероприятия были проведены в рамках республиканских акций: «Малая родина – эстафета полезных дел», «Великой Победе – 75!», «Беларусь помнит», «Каникулы без дыма и огня», «Внимание – дети!».

Каждый день ребята получали полноценное питание, разнообразные и вкусные блюда. В рационе присутствовали фрукты, соки, йогурты, свежие овощи.

Конечно же, готового рецепта «правильного лета» не существует. Но воспитатели нашего лагеря убеждены, что взаимопонимание и хорошее настроение – залог успеха в решении этой задачи. Взрослые старались, чтобы ребятам было весело и каждый день был для них незабываем.

Н.В.СОБОЛЬ, начальник оздоровительного лагеря.

Т.Н.БАБУРЧЕНКО заместитель начальника.



