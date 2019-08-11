Samsung вместе с Xiaomi сделала камеру на 108 Мп

Источник материала: Tut.by

Samsung в партнерстве с Xiaomi анонсировала фотосенсор с рекордным разрешением. Об этом пишет Gizmochina.





Разрешение датчика изображения ISOCELL Bright HMX составляет 108 Мп, для его работы используется 1/1,33-дюймовый сенсор. При этом размер пикселей составляет 0,8 мкм.

Максимальное разрешение фотографий, которые способен создавать ISOCELL Bright HMX, равняется 12032 на 9024 пикселям. Видео может записываться в разрешении 6016 на 3384 пикселя (6К) на скорости в 30 кадров в секунду.

Gagadget уточняет , что технология Smart-ISO помогает датчику правильно выбирать светочувствительность, в соответствии с окружением. В наличии также фирменная функция объединения пикселей Samsung, но при ее использовании разрешение понижается до 27 Мп.

Первыми смартфоном с датчиком ISOCELL Bright HMX станет еще не анонсированный аппарат Xiaomi. Возможно, им окажется Mi Mix 4.

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