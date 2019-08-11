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Samsung вместе с Xiaomi сделала камеру на 108 Мп
Источник материала: Tut.by
Samsung в партнерстве с Xiaomi анонсировала фотосенсор с рекордным разрешением. Об этом
Разрешение датчика изображения ISOCELL Bright HMX составляет 108 Мп, для его работы используется 1/1,33-дюймовый сенсор. При этом размер пикселей составляет 0,8 мкм.
Максимальное разрешение фотографий, которые способен создавать ISOCELL Bright HMX, равняется 12032 на 9024 пикселям. Видео может записываться в разрешении 6016 на 3384 пикселя (6К) на скорости в 30 кадров в секунду.
Gagadget
Первыми смартфоном с датчиком ISOCELL Bright HMX станет еще не анонсированный аппарат Xiaomi. Возможно, им окажется Mi Mix 4.
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Первым смартфоном с такой камерой станет аппарат от Xiaomi.
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