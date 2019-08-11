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5 витаминов для зубов и десен

12.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Медики составили ТОП-5 полезных витаминов, важных для здоровья зубов и десен. Кроме того, следует правильно ухаживать за полостью рта и регулярно посещать стоматолога.

Одним из главных микроэлементов назван кальций, поскольку его дефицит в организме грозит разрушением зубной эмали. Данный витамин имеется в составе яиц, мяса, капусты, молока, а также некоторых сыров. Из-за нехватки магния развивается чувствительность.

Найти его можно в кабачках, винограде, а также картофеле и бобовых. При недостаточном количестве в организме фтора на эмали появляются микротрещины. Пополнить его запасы позволят рыба, а также морепродукты.

Фосфор обеспечивает белоснежную улыбку, микроэлементом богаты красная рыба, молочные продукты, фасоль и т.д. Кровоточивость десен может выступать симптомом дефицита витамина PP. Предотвратить проблему поможет наличие в рационе говядины, рыбы, орехов, а также индейки.

 
 
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Медики составили ТОП-5 полезных витаминов, важных для здоровья зубов и десен. Кроме того, следует правильно ухаживать за полостью рта и регулярно посещать...
 
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