Меланома или родинка. Как различить

Источник материала: Новости Хотимска

Итальянские медики рассказали, как можно отличить меланому от родинки.

Меланома образуется, когда происходит генетическая ошибка в клетках, которые продуцируют меланин. Среди основных известных причин образования — воздействие солнца и ультрафиолетовых ламп.

Доказано и то, что онкологическое заболевание чаще встречается у людей со светлой кожей, и затрагивает женщин чуть больше, чем мужчин.

Злокачественная опухоль способна развиваться на любом участке с повышенной вероятностью в тех областях, которые более часто подвергаются действию солнечного света. В отличие от родинки, меланома является ассиметричной.

Края врождённого или приобретённого пигментированного образования на коже являются ровными, в отличие от признака злокачественной опухоли. Сигналом опасности служит и верхний диаметр, который превышает 6 мм.

Должен насторожить и быстрый рост любой родинки или пигментного пятна. Медики предупреждают, что в более редких случаях меланома способна прорасти даже в части тела, становясь практически незаметной, например, под ногтями, в полости рта или слизистой оболочки органов пищеварения, мочевыводящих путей и половых органов.

В этих случаях рак более трудно диагностировать, потому что его легко перепутать с другими наиболее распространенными заболеваниями.